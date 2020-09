Nowe karty NVIDIA RTX kompatybilne z klockami LEGO. O co chodzi?

Tego jeszcze nie było.

Galax RTX 3090 GAMER pracuje z taktowaniem bazowym na poziomie 1410 MHz i 1695 MHz w trybie Boost. Na pokładzie znalazło się miejsce dla 24 GB pamięci GDDR6X o przepustowości 19,5 Gb/s. Złącza? Trzy DisplayPort 1.4 i jedno HDMI 2.1. Jeśli planujecie grać w 8K na swoim telewizorze za dziesiątki tysiące złotych, to możecie to robić! Tak, podświetlenie ARGB też jest, ale nie na tym mieliśmy się skupiać.

Panele na klocki od Galax RTX 3090 GAMER da się ponoć odczepić

Całkiem niebrzydka konstrukcja, prawda? Na dodatek chyba całkiem nieźle chłodzona.

Karta graficzna NVIDIA dla fanów duńskich klocków.

To nie pierwsze takie karty graficzne od Galax

Galax RTX 3090 GAMER oraz niezaprezentowany jeszcze Galax RTX 3080 GAMER pozwalają na przypięcie do nich klocków LEGO. Po co? Tutaj pole do popisu oddane zostaje moderom, którzy z pewnością stworzą dzięki temu jakieś fenomenalne konstrukcje. Moduły umożliwiające zabawę z klockami da się odpiąć od karty.Niestety, kart nie będzie dało się kupić w Europie - producent swoje konstrukcje kieruje wyłącznie na rynek chiński. A szkoda...Chińska firma Galax wsławiła się już wcześniej nietypowym designem swoich produktów. Różowa RTX 2080 Super EX Pink Edition i biała RTX 2080 Ti Hall of Fame Edition to tylko wybrane przykłady nietuzinkowych urządzeń.Dlaczego nie możemy mieć takich fajnych rzeczy w Europie?Źródło: EXPreview