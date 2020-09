Samsung Galaxy S20 FE oficjalnie. Mam co do niego mieszane uczucia

Plastikowy smartfon za duże pieniądze.

Samsung Galaxy S20 FE - specyfikacja

12 Mpix - główny, obiektyw f/1.8

12 Mpix - z obiektywem szerokokokątnym f/2.2

8 Mpix - z teleobiektywem f/2.4

Nie, Samsung Galaxy S20 FE to nie jest hit cenowy

Przedsprzedaż Galaxy S20 FE już się rozpoczęła i potrwa do 1 października 2020 roku. Użytkownicy, którzy zdecydują się na zakup Galaxy S20 FE w przedsprzedaży, będą mogli wybrać jeden z dwóch prezentów: najnowszą sportową opaskę Galaxy Fit2 albo zestaw gracza, składający się z kontrolera MOGA XP5-X+ oraz 3-miesięcznego kodu dostępu do usługi Xbox Game Pass Ultimate. Liczba produktów i nagród dostępnych w promocji jest ograniczona.Zbyt wielu oszczędności w modelu Galaxy S20 FE prawdę mówiąc nie widać, choć... obudowa wykonana jest z plastiku. Początkowo kojarzący się z tanimi, kiepsko wykonanymi smartfonami materiał został skutecznie przekuty w zaletę przez działy marketingu największych firm. Widać to doskonale w komentarzach internautów dotyczących premiery omawianego tu urządzenia. Ceny idą w górę, jakość materiałów w dół. To ma sens. Obudowa jest wodoszczelna, co potwierdza certyfikacja IP68.Galaxy S20 FE korzysta z 6,5-calowego ekranu AMOLED o częstotliwości odświeżania obrazu 120 Hz i rozdzielczości 1080x2400 pikseli. O jego wydajność dba układ Exynos 990 (wersja z 4G) lub Snapdragon 865 (wersja z 5G) oraz 6 GB pamięci RAM (wariant 8 GB w Polsce jest niedostępny). Użytkownik na dane otrzymuje 128 GB przestrzeni.Samsung Galaxy S20 FE wyposażono w trzy główne aparaty fotograficzne oraz przednią kamerkę 32 Mpix. Z tyłu obudowy znajdziemy moduły:W smartfonie nie zabrakło modułów Bluetooth 5.0, Wi-Fi 6 oraz NFC. Szybkie ładowanie? Owszem, z mocą 25 W w sposób przewodowy lub 10 W bezprzewodowo. Na pokładzie są także głośniki stereo sygnowane przez AKG.Co ciekawe, Samsung Galaxy S20 FE dysponuje baterią o pojemności 4500 mAh - o 500 mAh większą niż Samsung Galaxy S20. Między innymi dzięki temu jest odczuwalnie grubszy i cięższy od droższego modelu. Wymiary Samsung Galaxy S20 FE to 159,8 x 74,5 x 8,4 mm. Jego masa wynosi 193 gramy (163 gramy w przypadku S20).Hitem cenowym Samsung Galaxy S20 FE mógłby być, gdyby kosztował 2000 złotych, może 2500 złotych. 3399 złotych należało będzie tymczasem zapłacić za wariant ze Snapdragonem 865, który nie będzie odpychał współczynnikiem SoT. Samsung Galaxy S10e cieszył się uznaniem dlatego, że był stosunkowo niewielki. A Galaxy S20 FE? Poszukujący taniego smartfonona ze Snapdragonem 865 kupują POCO F2 Pro za połowę jego ceny lub coś nieco droższego. Ktoś, kto ma pieniądze na flagowca Samsunga, kupi zapewne co najmniej Galaxy S20. Ktoś kto chce smartfon Samsunga w dobrej, ale niższej cenie postawi na zeszłoroczne flagowce, które wcale nie są gorsze od tegorocznych.Wiem już dlaczego Samsung nazwał ten model "Fan Edition". Bo kupią go chyba tylkoPS jak widać Samsung potrafi wprowadzić do Europy najtańszego ze swoich tegorocznych flagowców z obydwoma procesorami do wyboru, w różnych cenach. Mimo tego, konsumentom na Starym Kontynencie wciska za takie same jak w USA pieniądze droższe modele (S20, Note 20) z gorszymi niż na tamtym rynku układami. Dlaczego? Nie wiadomo.Źródło: Samsung