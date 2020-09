Uważaj na nowy wariant POCO X3. Kusi pojemną baterią, ale...

Mała, ale znacząca różnica.





Czy POCO X3 NFC to to samo co POCO X3?

POCO X3 NFC to świetny smartfon. Oceniliśmy go pozytywnie w naszej premierowej recenzji i nikt nie powinien się temu specjalnie dziwić. Mateusz chwalił go za doskonałą relację ceny do możliwości, wydajność, ekran 120 Hz, długi czas pracy na baterii, głośniki stereo i... wiele innych rzeczy. W tym wpisie chcielibyśmy Was ostrzec przed nowym modelem POCO X3, który zadebiutował właśnie w sprzedaży.Nie! POCO X3 na pierwszy wygląda od strony swojej specyfikacji łudząco podobnie do modelu POCO X3 NFC. Pierwszą różnicę wskazuje nazwa. Kierowany na rynki azjatyckie POCO X3 pozbawiony jest modułu NFC, zatem nie można za jego pomocą płacić zbliżeniowo w sklepie. Rekompensuje to w pewnym stopniu akumulator o pojemności 6000 mAh - zwiększonej z 5160 mAh w POCO X3 NFC.