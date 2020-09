Płatności NFC z Xiaomi Mi Band 4 już u naszych sąsiadów. Kiedy w Polsce?

Funkcja zbliża się do Polski.





Xiaomi Mi Band 4 pozwoli płacić zbliżeniowo w kolejnym kraju

CONCORDBANK, FUIB, Monobank,

Opaski serii Mi Band są szalenie popularne w Polsce. I nie ma co się dziwić - niska cena w połączeniu z bogatą funkcjonalnością jest bardzo kusząca. Sam miałem kilka modeli i bardzo je sobie chwalę.Niektóre wersje (a dokładniej chińskie) bywały wyposażane w łączność NFC, jednak nie pozwalały na wykorzystywanie ich do płatności zbliżeniowych.Na początku czerwca 2020 roku Xiaomi umożliwiło płacenie za zakupy dlaposiadaczy Mi Bandów 4. To był pierwszy kraj, w których firma odblokowała taką funkcjonalność poza Chinami.Xiaomi Mi Band 4 pozwala na płatności zbliżeniowe w kolejnym kraju -. Wymagane jest posiadanie karty Mastercard w jednym z następujących banków: A-Bank, Alfa-Bank Ukraina, Bank Wostok,Oschadbank, PrivatBank, UKRGASBANK i UKRSIBBANK.Tony Chen, dyrektor generalny Xiaomi na nasz region, wyjaśnił wybór Ukrainy. Płatności zbliżeniowe są tam bardzo popularne, podobnie jak w Polsce. Daje to sporą szansę na wprowadzenie płacenia przez NFC również dla naszego kraju.