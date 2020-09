Nokia 3.4 i 2.4 oficjalnie. Mają promować nordycki design

Nokia 2.4 wykonana została z tworzywa sztucznego. Dzięki wyżłobieniom powinna dobrze trzymać się dłoni. / Foto: Nokia

Nokia 2.4 otrzymała nieco większy ekran 6,5 cala wykonany również w technologii IPS. Tym razem jednak mamy do czynienia z wyświetlaczem o rozdzielczości HD+. Zastosowany procesor to MediaTek Helio P22. Wiadomo, że na pokładzie znalazły się 2 GB RAM i 32 GB pamięci wewnętrznej.Aparat jest podwójny z sensorem głównym 8 MP. Mamy dostęp do trybu portretowego i nocnego. Kamerkę selfie 8 MP umieszczono we wcięciu.