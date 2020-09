ZOTAC przerażony skalą zamówień na RTX 3080 Trinity. Będą spore opóźnienia w dostawach

Coś pechowy ten GeForce RTX 3080.





ZOTAC z problemami

Powiedzieć, że pierwszy dzień sprzedaży GeForce RTX 3080 nie należał do najbardziej udanych w wykonaniu Zielonych to tak naprawdę niewiele powiedzieć. Karta na całym świecie wyprzedała się w pierwszych sekundach po wprowadzeniu do obiegu, co wzbudziło niemałe niezadowolenie wśród klientów. Warto zaznaczyć, że spory w tym udział miały boty głównie wykorzystywane przez spekulantów.Wątek powtarza się w przypadku firmy ZOTAC, która w wyniku błędu na niemieckim Amazonie przyjęła 20 tys. zamówień na karty. Oczywiście producent nie ma takiej ilości produktu, dlatego prawdopodobnie będzie zmuszony anulować zamówienia.ZOTAC nie spodziewał się tak ogromnego zainteresowania. | Źródło: ZOTACNiezbyt korzystna passa dla firmy ZOTAC tak naprawdę trwa od weekendu, kiedy to w testach okazał się, że wersja Trinity jest osłabsza w porównaniu do. Sprawę postanowił skomentować przedstawiciel chińskiej firmy w USA. Napisał na Reddicie, że był to celowy zabieg, dzięki któremu procesory z wyżej półki można teraz odróżnić od tych podstawowych, czyli właśnie Trinity.Model Trinity okazał się gorszy o 1-3% od wersji Founders Edition. | Źródło: ZOTACInternauci oczywiście zinterpretowali to jako celowe obniżanie wydajności, co również wzbudziło wiele negatywnych emocji.postanowił jeszcze raz zająć stanowisko, tłumacząc, że firma otrzymała także wyniki testów, w których kartabyła lepsza od wersji. Co można wskazywać na duży stopień zróżnicowania oraz nieścisłości. Zaznaczył jednocześnie, że jeszcze za wcześnie na pierwsze wnioski, ponieważ w drodzę są kolejne testy. Co więcej, ZOTAC w przygotowaniach ma wersję, która powinna osiągać lepsze rezultaty niż zwykła Trinity oraz Founders Edition.Źródło: videocardz , Foto: ZOTAC