Amazfit GTR 2 i GTS 2 zaprezentowane! Zmieniło się praktycznie wszystko

Xiaomi dodało nawet diamentową powłokę.





Amazfit GTR 2 zasłużył na nowy numerek

Amazfot GTR 2 znacznie różni się od pierwszego modelu. / Foto: Amazfit

Amazfit GTR 2 jest bardziej opływowy. / Foto: Amazfit





Co więcej, urządzenie zaktualizowano o nowy silnik do śledzenia snu uwzględniający wspomniany poziom natlenienia krwi.



Amazfit GTR 2 odtworzy utwory muzyczne wprost z własnej pamięci. / Foto: Amazfit



Jeśli chodzi o baterię, to Amazfit GTR 2 działa dzięki niewymiennemu akumulatorowi litowo-jonowemu o pojemności 471 mAh. Pozwala na 14 dni normalnego użytku, 38 dni w trybie podstawowym. Wytrzymuje też 48 godzin przy ciągłym pomiarze z wykorzystaniem GPS i 10 godzin rozmów.



Amazfit GTR 2 dostępny będzie w wersji ze stali nierdzewnej (po lewej) lub aluminium (po prawej) / Foto: Amazfit



Zgadza się - GTR 2 pozwala na wykonywanie połączeń. Umożliwia to wbudowany mikrofon i głośnik. Smartwatch pozwala na głosowe wybieranie numerów przez asystenta Xiao AI, który niestety nie przyda się w Polsce. Wersja globalna prawdopodobnie otrzyma obsługę Amazon Alexy.



