Listonosze Poczty Polskiej dostaną tablety. Przyniosą emeryturę, namówią na kredyt

Kolejna "szczytna" inicjatywa.

Listonosze Poczty Polskiej (przynajmniej ci bez smykałki akwizytora) nie będę mieli łatwego życia. Wszystko dzięki nowej inicjatywie Mobilny Bankowiec, w ramach której przy okazji doręczenia listu czy emerytury będą pytać, czy nie jesteśmy zainteresowani kredytem. Z tej okazji firma wyposażyła ich w tablety, które posłużą m.in. do zebrania wszystkich niezbędnych danych osobowych.Listonosz jednak sam nie może udzielić nam kredytu. W przypadku zainteresowania przekaże jedynie dane z wypełnionego na tablecie formularza pracownikowi Banku Pocztowego, który telefonicznie umówi nas na spotkanie w wybranym oddziale.Z jednej strony być może będzie to uciążliwe zarówno dla nas, jak i samych listonoszy, których przecież zwykle darzymy sympatią. Jak się jednak dowiadujemy z informacji prasowej, dla pracowników poczty program nie będzie jedynie kolejnym obowiązkiem, a szansą na dodatkowy zarobek. Jeżeli dojdzie do zawarcia umowy kredytu, listonosz otrzyma prowizję za pozyskanie kontaktu.

Tak wyglądają nowe tablety | Źródło: Poczta PolskaW chwili uruchomienia programu 9,5 tys. listonoszy już zostało wyposażonych w tablety. Przedstawiciele Banku Pocztowego oraz Poczty Polskiej zauważają, że jest to rosnąca szansa na pozyskiwanie tzw. leadów sprzedażowych, co rzeczywiście może być korzystne w sytuacji, kiedy komercyjne banki zamykają swoje oddziały (przenosząc się do Sieci), podczas gdy Poczta Polska nadal będzie utrzymywać swoje placówki.W samym sierpniu w ramach projektu Bank Pocztowy zwiększył kwotę udzielonych kredytów o ponad 300 tysięcy złotych. Inicjatywa ma być także odpowiedzią na potrzeby osób cyfrowo wykluczonych, do których pracownicy poczty będą mogli dotrzeć ze swoją ofertą. Czy się przyjmie? Czas pokaże.Źródło: Bank Pocztowy