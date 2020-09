Xbox Series X i Xbox Series S - rusza przedsprzedaż konsol

Od dziś w 41 państwach na całym świecie, w tym w Polsce, można składać zamówienia na konsole nowej generacji od Microsoft.dostępny jest w wielu popularnych sieciach handlowych.Microsoft zapewnia, że Xbox Series X jest najszybszą i najpotężniejszą konsolą Xbox w historii. Sercem jednostki jest architektura Xbox Velocity łącząca dedykowany dysk SSD oraz zintegrowane oprogramowanie, co zapewnia płynniejszą rozgrywkę oraz znacznie skrócony czas ładowania. Funkcja Quick Resume umożliwia płynne przełączanie się pomiędzy różnymi grami w mgnieniu oka. Gry mają działać w rozdzielczości 4K z szybkością do 120 klatek na sekundę.

Xbox Series S dysponował będzie aż trzykrotnie mniejszą mocą obliczeniową (4 TFLOPS) niż Xbox Series X (12 TFLOPS). Ba, jego wydajność będzie nieco niższa niż ta, którą legitymuje się Xbox One X. Urządzenie tworzone jest z myślą o rozgrywce w rozdzielczości Full HD, w mniejszej liczbie klatek na sekundę. Xbox Series X można zamówić w rekomendowanej cenie 2249 zł, zaś Xbox Series S za 1349 zł. Konsole dostępne są w wielu popularnych sklepach, a sprzęt trafi w ręce klientów 10 listopada.Microsoft ujawnił również polską cenę programu Xbox All Access , za pośrednictwem którego można nabyć każdą z konsol nowej generacji z systemie ratalnym wraz z dwuletnią subskrypcją. W jego ramach Xbox Series S będzie do nabycia w sugerowanej cenie detalicznej 111 zł miesięcznie, zaś Xbox Series X za 148 zł miesięcznie. Usługa będzie dostępna również w Polsce. Data jej wprowadzenia zostanie niebawem potwierdzona. Warto dodać, iż już tej jesieni w ramach Game Pass Ultimate będzie dostępne członkostwo EA Play bez żadnych dodatkowych kosztów.Źródło: Xbox