OnePlus 8T tani nie będzie. Podsumowanie przecieków

Poznaliśmy datę premiery.

OnePlus 8T już niedługo pojawi się na rynku. Pojawiło się już sporo informacji na temat nowego modelu, od wyglądu po specyfikację. Znamy też przewidywane ceny smartfona. To najwyższy czas, aby podsumować wszystko to, co wiemy o zbliżającym się OnePlusie.OnePlus 8T według poprzednich doniesień ma otrzymać wyświetlaczo przekątnej 6,55 cala i rozdzielczości FHD+. Szybkość odświeżania ma być taka sama jak w OnePlusie 8 Pro -. Dzięki temu obraz ma być bardzo płynny, jednak taki ekran wymaga odpowiedniej mocy.Telefon ma zostać wyposażony w procesor Qualcomm. Szkoda, że producent prawdopodobnie nie zdecyduje się na model z plusem, który zastosowano w poprzednim modelu. Wygląda na to, że zostanie sparowany z 8 lub 12 GB pamięci RAM i 128 lub 256 GB pamięci wewnętrznej.OnePlus 8T według doniesień otrzyma kwadratową wysepkę z czterema aparatami: głównym 48 MP, ultraszerokokątnym 16 MP, makro 5 MP i czujnik głębi o rozdzielczości 2 MP.Szkoda, że nie zobaczymy teleobiektywu z prawdziwego zdarzenia i nieco lepszej matrycy głównej, zwłaszcza w dobie sensorów 64 MP i 108 MP.



W module fotograficznym można zauważyć pięć oczek, jednak w jednym z nich znajduje się dioda LED.

OnePlus 8T może się podobać - zwłaszcza w tym kolorze. / Foto: OnLeaks i Pricebaba

OnePlus'a 8T zobaczymy już w październiku

Nadchodzący smartfon OnePlusa będzie prawdopodobnie zasilany ogniwem o pojemności 4500 mAh. OnePlus 8T dostanie jednak kopa nie w pojemności, a w prędkości ładowania baterii. Urządzenie ma pozwolić na ładowanie akumulatora z mocą 65 W. Nie wiemy na tę chwilę, ile czasu ma zająć uzupełnienie jej do pełna. Istnieją jednak przecieki dotyczące systemu - model 8T otrzyma pewnie najnowszegoJeśli chodzi o konstrukcję, to na dole możemy oczekiwać gniazda SIM wraz z wyśrodkowanym złączem USB typu C i grillem głośnika. Nie ma co liczyć na gniazdo jack 3,5 mm. Muzyki posłuchamy tylko bezprzewodowo.Z oficjalnych informacji wiemy, że OnePlus 8T ma obsługiwać 5G i że zostanie zaprezentowany 14 października o 16 czasu polskiego. Oprócz telefonu producent ma też pokazać słuchawki OnePlus Buds Z. Prezentacja oczywiście odbędzie się online. Obejrzycie jąJeśli chodzi o ceny, to wariant 8/128 GB prawdopodobnie będzie kosztować 799 euro (ok. 3600 złotych), natomiast 12/256 GB 899 euro (ok. 4050 złotych).