Opaska Xiaomi Mi Band 5 za stówkę. W tej cenie, warto!

To zadziwiające, że tak wszechstronne gadżety jak smart-opaska Mi Band 5 od Xiaomi mogą być tak tanie. Właśnie trafiliśmy na promocję, dzięki której możecie zaoszczędzić nawet kilkadziesiąt złotych. Jak to możliwe? Szalenie popularny gadżet od Xiaomi kosztuje w Polsce oficjalnie 179 zł, tymczasem na AliExpress tą samą opaskę kupicie za

Mi Band 5 za ok. 100 zł? To możliwe

MC921FR

Mi Band 5 za "stówkę" to dobra okazja i trudno znaleźć tak wszechstronne urządzenie do śledzenia aktywności fizycznej w podobnej cenie. Warto przypomnieć, że tegoroczna wersja opaski wzbogacona została o nowe tryby sportowe (m. in. maszyna do wiosłowania, skakanka, joga i trening eliptyczny), otrzymaliśmy też pomiar stresu. Na uwagę zasługuje również wodoodporności, śledzenie cyklu menstruacyjnego u kobiet i 24-godzinne monitorowanie tętna i snu. Najnowszy model został wyposażmy w delikatnie większy ekran i dużo wygodniejsze, magnetyczne złącze ładowania.Opaskę kupicie w sklepie Xiaomi MC Store na AliExpress za 101,89 zł po wpisaniu w koszyku kodu promocyjnego:Zamawiając dwie sztuki otrzymamy dodatkowy rabat, wówczas cena wyniesie 197,43 zł czyli 98,72 zł za sztukę. W tym wypadku również należy użyć powyższego kodu zniżkowego.Opaska sprzedawana jest w wersji, ale nie jest to wielki problem. Urządzenie wspiera również, który zostanie pobrany w formie aktualizacji oprogramowania po połączeniu opaski z aplikacją Mi Fit.Osoby posiadające opaskę starszej generacji z pewnością zadają sobie pytanie czy warto zamienić "czwórkę" na tegoroczny model. Zmiany nie są rewolucyjne, a w wśród nowości warto wymienić większy ekran, wygodniejsze magnetyczne gniazdo ładowania czy więcej trybów sportowych. Szczegóły znajdziecie w naszym artykule dotyczącym pierwszych wrażeń z Mi Band 5 Źródło: wł.