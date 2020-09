Nokia 8.3 5G - smartfon agentki 00 z filmu o przygodach Jamesa Bonda

Kolejny sprzęt z 5G.

- Nokia 8.3 5G jest oficjalnym partnerem telefonicznym 25. filmu z serii Jamesa Bonda „Nie czas umierać”, dlatego chcieliśmy uczcić jej pojawienie się w sklepach czymś naprawdę epickim. Agentka 00, samochód 00, motocykl 00, potężna przestrzeń Pinewood Studios i kaskader-smartfonograf dokumentujący wszystko tylko z wykorzystaniem Nokia 8.3 5G okazały się odpowiednie, a rezultaty sesji pokazują możliwości nowego modelu. Nokia 8.3 5G to naprawdę jedyny gadżet, którego potrzebujesz, a my już teraz nie możemy doczekać, żeby zobaczyć jeszcze więcej na ekranach kin –

Nokia 8.3 5G, która trafi do polskiej sprzedaży w najbliższych tygodniach, będzie smartfonem agentów 00 w nadchodzącym hicie kinowym.Brytyjska aktorka Lashana Lynch, odtwórczyni roli Nomi, agentki 00 w 25. części przygód Jamesa Bonda, wzięła udział w specjalnej sesji zdjęciowej, wykonanej... w całości smartfonem.Smartfon trafi do polskiej sprzedaży jeszcze we wrześniu – w najbliższych tygodniach producent poinformuje o starcie i warunkach przedsprzedaży oraz specjalnym pakiecie gadżetów, które będą towarzyszyć smartfonowi. „Jedyny gadżet, którego potrzebujesz” cechuje się poczwórnym aparatem z główną matrycą 64 MP, możliwością kręcenia wideo w rozdzielczości 4K oraz optyką i efektami filmowymi przygotowanymi we współpracy z kultową marką ZEISS.komentuje Florian Seiche, CEO HMD Global, producenta telefonów i smartfonów Nokia.Znany z działalności w social mediach fotograf – ze względu na specyfikę swojej twórczości określany „smartfonografem” – Ben Maclean przeprowadził sesję z wykorzystaniem nowej Nokia 8.3 5G. Oto jedno z ujęć: