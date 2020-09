iPhone 12 mini to najmniejszy iPhone nowej generacji

Zaskoczeni?





12 Pro Max — 有没有搞措 (@L0vetodream) September 21, 2020

LiDAR w iPhone 12

Premiera iPhone 12 coraz bliżej. Nowe smartfony Apple zaprezentuje już w połowie października, a Internet aż huczy od plotek na ich temat. Dziś leakster o pseudonimie l0vetodream za pośrednictwem Twittera podzielił się ze światem nazwami wszystkich czterech nowych smartfonów. Wśród nich jest o dziwo jedna niespodzianka.iPhone 12 mini! Tak właśnie nazywać się ma iPhone z ekranem o przekątnej 5,4 cala. Najmniejszym z flagowych iPhone'ów obecnej generacji jest iPhone 11 Pro z ekranem 5,8-calowym. Leakster twierdzi, że w październiku zadebiutują:iPhone 12 otrzyma model z 6,1-calowym wyświetlaczem. Wiemy już, że Apple zastosuje panele OLED we wszystkich swoich nowościach. Największy iPhone będzie nosił nazwę iPhone Pro Max - model ten wyposażony zostanie w matrycę o przekątnej 6,7 cala. Wydaje się, że brak spacji w tweecie w nazwie iPhone 12mini jest przypadkowa. Ile będzie kosztował iPhone 12? Najnowsze źródła sugerują, ze ceny wystartują z poziomu 699 dolarów. Pamiętać należy o tym, że Apple ma nie dołączać do zestawów ani słuchawek EarPods, ani też ładowarek. Wydajność iPhone 12 poznaliśmy dzięki pomiarom przeprowadzonym w benchmarku AnTuTu. Nowy smartfon Apple osiągnął w nim imponujący wynik 572 333 punktów - o 47 897 punktów wyższy od iPhone 11 Pro Max. Więcej szczegółów na ten temat przeczytacie we wcześniejszym wpisie.Nowości w iPhone 12 będzie całkiem sporo, ale najciekawszą wydaje się LiDAR. Temu czym jest LiDAR w iPhone 12 i do czego służy poświęciliśmy osobny artykuł. Polecamy jego lekturę.