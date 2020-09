Samsung zdetronizowany. SSD Adata XPG Gammix S70 najszybszy na świecie

Producent zastosował naprawdę duży radiator / foto. Adata

Niedawno koreańska firma zaprezentowała finalną wersję. Pierwszy raz w historii zdecydowano się na użycie 3D TLC zamiast MLC, co jednak nie dziwi tak mocno z racji pojawiania się kości tylko tego typu wśród konstrukcji PCI-Express 4.0. Widać ta zmiana wiąże się z końcem ery dominacji Samsunga wśród najmocniejszych nośników SSD PCI-Express. A to przez firmę Aadata, która zapowiedziała SSD XPG Gammix S70.Poprzedni model XPG Gammix S50 oferował maksymalne transfery na poziomie "tylko" 5000 i 4400 MB/s w odczycie i zapisie. Za to Adata XPG Gammix S70 odpowiednio aż 7400 i 6400 MB/s. To nawet więcej niż najnowszy Samsung 980 Pro z jego 7000 i 6000 MB/s. Osiągi Adaty tym bardziej imponują z racji kwestii, że początkowo Samsung zapowiadał gorsze wyniki, więc XPG przebija ponadprzeciętnie dopracowaną konstrukcję.