Sony Xperia Play 2 - tak mogłaby wyglądać hybryda smartfona i konsoli

Oto prototyp planowanego modelu.





Sony Xperia Play 2 - prototyp pozuje na zdjęciach

Sony Xperia Play to bardzo stary wynalazek. Smartfon został wypuszczony w 2011 roku. Odznaczał się rozsuwaną konstrukcją, lecz zamiast klawiatury QWERTY producent zainstalował przyciski dla graczy. Użytkownicy mieli do dyspozycji m.in. czterokierunkowy wybierak, przyciski L i R pod palcami wskazującymi i oczywiście cztery klawisze znane z PlayStation (X, O, kwadrat oraz trójkąt).Smartfon nie zawojował rynku, ponieważ pojawił się zbyt wcześnie. To był pierwszy i ostatni gamingowy smartfon Sony, który został wypuszczony do sprzedaży. Nie znaczy to, że firma nie pracowała nad nowszą wersją.Okazało się, że Sony pracowało nad Sony Xperią Play 2. Urządzenie z pozoru wyglądałby jak zwykły smartfon, jednak po rozsunięciu go oczom ukazałby się panel do grania z dedykowanymi przyciskami. Tym razem jednak miałby być czarny z czerwonymi akcentami.