Smart wideodzwonek Netatmo. Sposób na kurierów, akwizytorów i gości

Smart dom daje wiele nowych możliwości, które sprowadzają się najczęściej do zwykłej wygody, ale bywa, że załatwiają małe, a problematyczne kwestie. Co możemy zyskać, jeśli zainteresujemy się smart dzwonkiem z kamerą? Oczywiście za jednym zamachem dostajemy połączenie tradycyjnego dzwonka i wizjera do drzwi, ale też nowe możliwości.





Jednym ze sprzętów tego typu jest wchodzący w naszym kraju do sprzedaży już 28 września wideodzwonek Netatmo. Francuska firma kojarzona z urządzeniami smart home przygotowała sprzęt, który montujemy obok drzwi wejściowych czy bramy i dzięki niemu możemy zapewnić dwukierunkową komunikację. Jeśli ktoś skorzysta z dzwonka, to dostaniemy od razu powiadomienie na smartfonie.







Możemy od razu zweryfikować naszego gościa po podglądzie z kamerki. Wtedy po prostu podejdziemy i otworzymy w spokoju drzwi bez konieczności patrzenia przez tradycyjny wizjer, albo włączymy dwustronną komunikację głosową i np. poprosimy o chwilę oczekiwania, kiedy jesteśmy zajęci w przeciwległej części domu i nieco czasu zajmie nam podejście do wejścia. A rozpoznani w kamerce nieproszeni goście? Udawanie, że nie ma nas w domu, kiedy dostrzeżemy akwizytora, nie jest może eleganckie, ale Neatmo także nam w tym pomoże. Kiedy jesteśmy na zakupach lub w pracy, też dostaniemy komunikat przez Internet. W takim wypadku możemy chociażby powiedzieć kurierowi, aby zostawił przesyłkę w dogodnym miejscu, jeśli nie jest wymagany podpis na dokumentach.

Domowy monitoring przy drzwiach



Druga funkcja, to wideorejestrator. Podgląd z wideodzwonka Netatmo da się aktywować w każdym momencie. Co więcej, istnieje funkcja detekcji ruchu, która włączy nagrywanie lokalnie na karcie microSD (z szyfrowaniem) lub w chmurze (Dropbox albo serwer FTP, w tym także domowy), kiedy ktoś będzie się kręcił w pobliżu. Także w takim wypadku można ustawić powiadomienie na telefonie czy mieć dostęp do historii zdarzeń.



Podgląd zdarzeń i aktualna transmisja z wiedodzwonka / foto. Netatmo



Specjalny algorytm pozwala na odróżnienie nieszkodliwego ruchu od potencjalnie podejrzanego, co więcej można ustalić specjalną strefę alarmową, więc nie powinniśmy dostawać niepotrzebnych powiadomień. A o wszystko w full HD z HDR w widoku szerokokątnym 140 stopni i nawet w nocy dzięki wykorzystaniu podczerwieni. W zasadzie dostajemy nawet trzy sprzęty - dzwonek, wizjer i monitoring.





Automatyzacja z Apple HomeKit i Androidem przez IFTTT