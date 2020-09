Flagowe Samsungi i padające baterie. Użytkownicy są sfrustrowani

Problem jest irytujący.





Flagowe smartfony Samsunga wyładowują się za szybko

Note 20 Ultra

Wskaźnik baterii przy ostatnich procentach leci na łeb na szyję. / Foto: Unsplash

Wydaje się, że kupując flagowy smartfon powinniśmy otrzymać sprzęt dopracowany, bez wad i działający poprawnie do ostatniego procenta baterii. Cóż, wygląda na to, że część samsungów ma z ostatnią kwestią problem.Najwyższe serie samsungów cierpią na dziwny problem z baterią. Użytkownicy donoszą, że bateria leci w oczach, kiedy wskaźnik baterii wskazuje jeszcze kilka procent. Część z nich informuje, że ich telefony przed padnięciem bardzo szybko wyładowują się nawet od poziomu 15 proc..Problem zgłaszali posiadacze Samsungówa naweti tabletówCo może być przyczyną? Na tę chwilę nie wiadomo. Są jednak podejrzenia, że może to być wina szybkiego ładowania, które zbyt szybko zużywa baterię. Istnieje jednak szansa, że błąd ma naturę programową i można go załatać za pomocą aktualizacji oprogramowania.Mam nadzieję, że jest to problem systemowy. W innym przypadku może się okazać, że producent będzie zmuszony do przeprowadzenia akcji serwisowej. Jest to jednak najczarniejszy scenariusz.Samsung wcześniej miał już pewne problemy z bateriami w smartfonach. Przypomnę tu głośną sprawę z