Szukasz telewizora 8K? Samsung QLED Q700T debiutuje w Polsce

Najtańsze modele 8K.





Rodzina telewizorów Samsung QLED 8K powiększyła się o nowy model. To już trzecia, po Q950T i Q800T seria telewizorów 8K. Jednocześnie Samsung informuje, że w Polsce rośnie zainteresowanie telewizorami oferującymi najwyższą jakość obrazu i wyposażonymi w sztuczną inteligencję.Grzegorz Stanisz, szef działu RTV Samsung Electronics Polska, szacuje, że(do ok. 2 tys. sztuk). Wprowadzenie do oferty telewizora 8K o przekątnej 55 cali to odpowiedź na sygnały od osób, które poszukują telewizora o mniejszej przekątnej, ale o najwyższej jakości obrazu. To także efekt stale rosnącego zainteresowania i rosnącej dostępności tych zaawansowanych telewizorów.