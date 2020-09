Samsung Exynos 1000 szybszy od Snapdragona 875. Niespodziewana zmiana lidera

Zobacz również: MediaTek rusza do wyścigu 5G. Flagowe procesory Dimensity w smartfonach poza Chinami



Samsung Galaxy S21 (Exynos 1000) Bardzo wczesne wyniki testów Exynosa 1000 od Samsunga na tle Snapdragona 875 firmy Qualcomm zdają się powtórką z rozrywki, choć o wiele mniej dramatyczną. Przewaga nie jest aż tak miażdżąca jak we wspominanym 2015 roku. Na koreańskim forum udostępniono osiągi obu procesorów w Geekbench, które były mierzone dla dwóch wersji Samsunga Galaxy S21 (chip Samsunga i Qualcomma) oraz Xiaomi Mi 11 (oczywiście tylko ze Snapdragonem).

Geekbench single-core: 1302

Geekbench multi-core: 4250

Samsung Galaxy S21 (Snapdragon 875)

Geekbench single-core: 1159

Geekbench multi-core: 4090

Xiaomi Mi 11 (Snapdragon 875)

Geekbench single-core: 1102

Geekbench multi-core: 4113





Rozbieżności nie są astronomicznie wielkie, choć dla jednordzeniowej pracy już zauważalne (12-18 proc na korzyść Samsunga), ale przy wielordzeniowości kosmetyczne (3-4 proc. więcej także po stronie Exynosa). Nawet jeśli mamy do czynienia z prawdziwymi wynikami testów (nie udostępniono screenów, a same suche liczby), to trzeba brać pod uwagę kilka kwestii.





Realna praca chipów może finalnie okazać się odmienna