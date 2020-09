15 perełek z AliExpress. Tanie gadżety na każdą kieszeń

Przydatne przedmioty dla każdego.



Zapraszamy do kolejnego zestawienia niedrogich gadżetów z AliExpress, które warto kupić. Tym razem prezentujemy przedmioty w cenie od kilku do kilkudziesięciu złotych. Nie zabrakło urządzeń dla aktywnych, jak opaska Mi Band 5 za ok. 110 zł. Są też słuchawki czy gadżety przydatne w domu.

1. Samoprzylepne zaciski kablowe

2. Zestaw śrubokrętów Xiaomi Mijia Wiha 8w1

3. Multitool 15 narzędzi

4. Dokanałowe słuchawki Bluetooth

5. Głośnik Bluetooth Mifa

6. KZ ZS5 - cenione słuchawki dokanałowe

7. Pas transportowy do ciężkich przedmiotów







Uwaga: to działa. Pasy transportowe mogą się przydać w przenoszeniu ciężkich i niezbyt poręcznych przedmiotów, o ile tylko macie kogoś do pomocy.



Cena: ok. 20 złotych

8. Niedrogi kabel magnetyczny







Ładowanie smartfona bez obawy o przypadkowe szarpnięcie lub pociągnięcie przewodu? Proszę bardzo. Kabel magnetyczny ROCK (dł. 1m) wyposażono w odczepiane końcówki, do wyboru: MicroUSB, USB-C, iPhone



Cena: ok. 9 zł



9. Foremki do lodu w kształcie diamentów







Te foremki do lodu nadadzą Waszym drinkom stylu. Kostki w kształcie diamentów zrobią furorę wśród znajomych i wywołają uśmiech na niejednej twarzy.



Cena: od ok. 15 złotych



10. Wodoodporne ocieplane rękawiczki

