Apple iPhone 12 będzie jednak droższy?

Apple iPhone 12 – ile będzie kosztował?





fot. David Svichovec - Unsplash

Od paru miesięcy w sieci pojawiały się przecieki, które dotyczyły ceny nowych, flagowych smartfonów od Apple. Model iPhone 12 miał pierwotnie kosztować równowartość około 649 dolarów, czyli o 50 dolarów mniej na start od iPhone’a 11. Najnowsze dane, które zostały udostępnione przez serwis PhoneArena pokazują, że sprawa może wyglądać nieco inaczej.Cena wywoławcza podstawowego modelu iPhone’a 12 może wynieść. Osoba, która udostępniła tego typu dane powołuje się na raport związany z produkcją urządzenia bezpośrednio na terenie Chin. Apple ma także nie dołączać do swoich smartfonów słuchawek EarPods oraz ładowarek – podobnie, jak Amerykanie zrobili to w przypadku swoich inteligentnych zegarków nowej generacji. Konsumenci mieli jednak nadzieję, że zrezygnowanie z dodatkowych akcesoriów pozwoli utrzymać cenę iPhone’a 12 na tym samym poziomie, co iPhone’a 11 podczas jego ubiegłorocznej premiery.Okazuje się, że koszt materiałów potrzebnych do zbudowania iPhone’a 12 jest o 50 dolarów wyższy, w porównaniu do iPhone’a 11 –. Cała konstrukcja może więc kosztować około 749 dolarów na start.Ten sam przeciek, który traktuje o cenie nowego iPhone’a zdradza również, iż amerykańska firma może nie być w stanie osiągnąć. Na taką sprzedaż liczył Tim Cook oraz jego zespół podczas projektowania nowego urządzenia.Sprzedaż iPhone’a 12 dalej może jednak osiągnąć imponujący wynik. Wszystko to ze względu na to, iż będzie toŹródło: PhoneArena / fot. Filip Baotić - Unsplash