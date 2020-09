PS5 to niezły klocek. Pierwsze realne zdjęcia pokazują wymiary konsoli

Największa konsola od dawna.

Po konsolach nowej generacji oczekujemy nie tylko szybszego wczytywania gier, ale i lepszej prawy graficznej. Okazuje się, że aby upakować sporą moc obliczeniową, Sony przygotowało naprawdę solidną obudowę, której gabaryty mogą zaskoczyć.Realne zdjęcia PS5 pojawiły się na stronie tajwańskiej Narodowej Komisji Łączności (NCC). Urząd opublikował plik PDF zawierający fotografie PlayStation 5 w pozycji poziomej. Już wcześniej sugerowano, że PS5 jest największą konsolą do gier we współczesnej historii, a nawet przewyższa kształtem Xbox One i PS3 od Sony.