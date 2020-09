Tak będzie wyglądał nowy Chromecast z dedykowanym pilotem

Do sieci trafiły rendery.





Google Chromecast wraz z pilotem





fot. WinFuture

Google przygotowuje się do specjalnego wydarzenia,. Amerykańska firma ma na nim zaprezentować sporo nowości. Jedną z nich będzie chociażby, która w końcu doczeka się dedykowanego pilota do sterowania. Do sieci przedostały się rendery samego urządzenia i wiadomo już mniej więcej, czego możemy się po nim spodziewać.Sam Chromecast nowej generacji nie różni się za bardzo od poprzednich modeli. Jak widać amerykańska firma chce utrzymać swoją estetykę oraz wygląd samych sprzętów, wprowadzając zmiany jedynie pod maską urządzenia. Tym razem jednak użytkownicy będą mieli do czynienia z nowym,. W tym przypadku pilot posiada specjalny D-Pad znajdujący się w jego górnej części oraz przyciski pozwalające sterować głośnością odtwarzanego wideo. Co ciekawe, pilot do nowego Chromecasta posiada takżePoprzednie urządzenia z serii Chromecast nie były wyposażone w pilota, tak więc dołączenie jednego z nich do zestawu sugeruje. Dodanie specjalnego przycisku do YouTube’a tylko i wyłącznie wzmacnia przypuszczenia, iż amerykańska firma będzie kombinowała z oprogramowaniem Chromecasta nowej generacji.Oprócz renderów nowego Chromecasta, do sieci przedostały się także informacje dotyczące. W tym przypadku jednak nie poznaliśmy jego dokładnej specyfikacji – tak zapewne zostanie ujawniona podczas oficjalnej premiery sprzętu, która odbędzie się pod koniec września tego roku.Nie pozostaje nam więc nic innego, jak tylko czekać. Trzeba trzymać kciuki za to, aby nowy Chromecast od Google był dostępny w naprawdę przystępnej cenie.Źródło: Engadget / fot. WinFuture