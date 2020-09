Inteligentna toaleta Xiaomi. Podgrzeje, wymyje i wysuszy co trzeba

Odrobina luksusu w łazience.





Xiaomi szturmuje łazienki

Xiaomi ma w swojej ofercie wręcz niezliczoną ilość przeróżnych produktów. Coraz trudniej jest znaleźć gadżet lub urządzenie, którego lubiana chińska firma nie wytwarzałaby samodzielnie lub przy pomocy jednego ze swoich partnerów. W 2017 roku w portfolio Xiaomi pojawia się inteligentna deska klozetowa. Dziś informujemy o debiucie inteligentnego bidetu i miski sedesowej.Na platformie crowdfundingowej Xiaomi Youpin pojawiają się przeważnie interesujące drobne akcesoria, pokroju magicznego długopisu . Tym razem zagościły tam dwa produkty z linii o nazwie Little Whale. Mowa o inteligentnym washlecie (misce toaletowej z funkcją bidetu) oraz inteligentnej misce sedesowej z podgrzewaniem. Xiaomi twierdzi, że to tak naprawdę ten sam produkt, w dwóch wersjach.