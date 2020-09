Huawei świętuje urodziny. Tak tanich smartfonów jeszcze nie widzieliście

Oferta ograniczona czasowo.





Sprawdź:







Flagowy smartfon Huawei Mate 30 Pro / foto. Huawei

Zegarki i akcesoria

Oficjalny sklep internetowy huawei.pl świętuje swoje pierwsze urodziny. Z tej okazji chińska marka przygotowała naprawdę atrakcyjne oferty cenowe i zestawy na wybrane produkty z różnych kategorii, w tym smartfony, laptopy, smartwatche oraz akcesoria. Oferta trwa tylko przez dwa weekendowe dni – od godziny 00:01 w sobotę 19 września do 23:59 w niedzielę 20 września.W urodzinowej ofercie znalazł się flagowy smartfonw nowej cenie, a smartfondostępny jest w cenie. Kategorię smartfonów objętych ofertą dopełniaw wersji z 256 GB pamięci, który można kupić zaUrodziny sklepu huawei.pl to także świetna okazja na zakup urządzeń w atrakcyjnych zestawach. Przy zakupie ultralekkiego i wydajnego laptopa Huawei MateBook X Pro 2020 lub Huawei MateBook 13, można dobrać inteligentny głośnik premium Huawei Sound X albo multimedialny tablet Huawei MatePad WiFi. Obydwa urządzenia, przy zakupie ich razem z jednym z laptopów, są dostępne w atrakcyjnej cenie 99 zł każdy.Natomiast inteligentne zegarki – Huawei Watch GT 2 (42 mm i 46 mm) oraz Huawei Watch GT 2e – są dostępne w zestawie z dodatkowym paskiem, który w tej ofercie kosztuje jedynie 9 zł. Natomiast starszy model Huawei Watch GT Active można kupić za 399 zł.Największą zniżką objęte są etui do smartfonów i tabletów – wybrane z nich można kupić za jedyne 9 zł, taniej nawet o 88%. Urodzinową ofertę huawei.pl zamyka router WiFi – Huawei WS5200 – który dostępny jest w cenie 99 zł. Wszystkie oferty znajdziecie pod tym adresem Źródło: Huawei