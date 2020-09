Mały miniPC o dużej mocy. Minisforum X35G z Intel Core 10 gen 10 nm

Jak widać całkiem prosto można włożyć aż trzy nośniki (2 x M.2 2280 i 1 x 2,5 cala) / foto. Minisforum

Ich X35G jest większy odczy(136,5 x 121,5 x 40,5 mm przy wadze 0,5 kg), ale możliwościami zostawia daleko w tyle wspominane konstrukcje. Zamiast Celerona, producent z Hongkongu zastosował niskonapięciowy układ Intel Core 10 gen Ice Lake. Czy mamy do dyspozycji 4 całkiem wydajne rdzenie i taktowanie bliskie 4 GHz w turbo? Aż tak świetnie nie jest, bo Minisforum zaopatrzyło X35G w procesor Intel Core i3-1005G1 (2 rdzenie, 4 wątki, 1,2 GHz bazowo, a w boost do 3,4 GHz, 15 W TDP) z wbudowaną grafiką Intel UHD Graphics, a nie czterordzeniowe i5 czy i7, ale to wciąż znaczący zastrzyk mocy względem Celeronów. Do tego 16 GB wlutowanej na stałe szybkiej jak na miniPC pamięci DDR3 3200 MHz. Podzespoły chłodzone są aktywnie układem z niewielkim wentylatorem, ciepłowodami i radiatorami.Co z miejscem na system, programy i inne dane? Minisforum X35G ma aż trzy miejsca na nośniki. Można do niego włożyć dysk 2,5 cala SATA HDD lub SSD, a także dwa nośniki M.2 2280. Przy czym w drugim przypadku jeden z konektorów obsługuje tylko M.2 SATA SSD, a drugi M.2 NVMe PCIe 3.0 x4 SSD (i Intel Optane Memory). Podobno jedną z opcji w planowanej na Indiegogo kampanii ma być 256 GB SSD. Nawet jeśli nie będzie więcej do wyboru, to łatwo dołożymy inne dyski.