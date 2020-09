Amazfit Band 5 zaprezentowany. To ulepszony Xiaomi Mi Band 5

Na to czekaliśmy.





Amazfit Band 5 wyposażono w ulepszony czujnik

Nowa opaska Amazfit wygląda jak klon Xiaomi Mi Banda 5 / Foto: Amazfit

Amazfit Band 5 to opaska, która nie jest do końca nowym sprzętem. Już na pierwszy rzut oka widać, że oparta jest o projekt istniejącego już urządzenia -. Specyfikacja obu urządzeń zbytnio się nie różni, chociaż producent zdecydował się na ważną zmianę.Sensor biometrycznypotrafi nie tylko odczytywać tętno. Amazfit zdecydował się na zaimplementowanie możliwości pomiaru stężenia natlenienia krwi. Wspomnę, że podobną funkcją może pochwalić się Apple Watch 6 i (prawdopodobnie) nadchodzący smartwatch Amazfit GTS. Wygląda na to, że kreuje nam się nowy trend - stosowanie pulsoksymetru w elektronice noszonej. Pewnie niedługo stanie się takim standardem, jakim do tej pory był czujnik tętna.Amazfit Band 5 ponadto zostanie wyposażony w obsługę asystenta głosowego Alexa (której brakowało w globalnej wersji) oraz oczywiście wbudowany mikrofon.Poza tym Amazfit Band 5 nie różni się od swojego brata z portfolio xiaomi. Dalej mamy do czynienia z ekranem AMOLED 1,1 cala o rozdzielczości 126 x 294 pikseli, funkcją powiadomień i asystenta sportowego z 11 trybami. Opaska potrafi ponadto monitorować jakość snu, miesiączkę czy poziom stresu. Ponadto w oprogramowaniu znajdziemy ćwiczenia oddechowe i możliwość sterowania muzyką odtwarzaną na smartfonie.