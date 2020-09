Szukasz robota sprzątającego? Debiutuje Viomi SE w kuszącej cenie

Sklep GearBest ruszył z akcją promocyjna robota sprzątającego firmy VIOMI. Będzie go można kupić w niższej cenie, więc postanowiliśmy się przyjrzeć temu modelowi.Viomi SE to urządzenie 2w1, gdyż potrafi on zarówno odkurzać jak i mopować. Japońskiej produkcji bezszczotkowy silnik Nidec zapewnia przyzwoitą moc ssania na poziomieUrządzenie wyposażone jest w dwa pojemniki – jeden na kurz o pojemności 300 ml i drugi na wodę (200 ml). Zużycie wody jest kontrolowane przez 3-stopniowy inteligentny system kontroli. System automatycznie wyłączą użycie wody podczas ładowania, więc nie ma ryzyka przypadkowego wycieku.Robot korzysta ze sztucznej inteligencji do planowania optymalnej trasy czyszczenia. SI wspierane jest przez ulepszonyby zwiększyć wydajność sprzątania nawet o 30%. Viomi SE wyposażony jest w, dzięki czemu jest w stanie wykrywać i omijać przeszkody. Co więcej, robot jest w stanie pokonać przedmiotyco oznacza, że poradzi sobie z kablami lub dywanem.Dzięki litowo-jonowej baterii firmy Samsung o pojemności, Viomi SE jest w stanie działać do 120 minut i wysprzątać pokój o powierzchni 200 m² na jednym ładowaniu. Robotem możemy też sterować zdalnie dzięki dedykowanej aplikacji na smartfony. Mamy możliwość ustawienia m.in. harmonogramu sprzątania, wirtualnej ściany lub stref, które urządzenie będzie omijać. Jednocześnie robot może mieć wgrane mapy 5 pięter.Robot Viomi SE to jedna z lepszych ofert jeżeli chodzi o półkę cenową 300 USD. Korzystając z akcji promocyjnej w sklepie GearBest, kupić go dzisiaj za jedyne $299.99 czyli ok. 1128 zł Co więcej, towar możemy zamówić z wysyłka z magazynulub Niemczech, co oznacza że robot zostanie szybko dostarczony do klientów bez dodatkowych kosztów.Źródło: GearBest