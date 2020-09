Philips też myśli o graczach. Szybkie monitory 144 Hz z E line

Niby gaming, a dość stonowane eleganckie wzornictwo bez krzykliwości / foto. MMD

Taka popularność tematu zapewne ma związek z niedawną premierąi nachodzącymi nowymi konsolamioraz Xbox, którego edycja. Wracając do monitorów marki Philips, zarówno 242E1GAJ jak i 272E1GAJ odznaczają się matrycami VA i rozdzielczością 1920 x 1080 pikseli w typowej panoramie 16:9. Główna różnica objawia się w wielkości ekranu, choć parametry samego obrazu w obu przypadkach też wyglądają nieco inaczej.Początek nazwy kodowej 24 i 27 mówi o przekątnej matrycy. Jak można łatwo rozszyfrować, to 24 lub 27 cali. Kąty widzenia są bardzo szerokie i wynoszą 178 stopni. Matryca całkiem szybka, choć nie aż wyścigowa jak w TN. Jej czas reakcji wynosi 4 ms grey-to-grey (1 ms w teście MPRT), a odświeżanie 144 Hz. Jeszcze lepszą synchronizację wyświetlanych klatek (w przedziale od 48 do 144 Hz) zapewnia AMD FreeSync Premium.