Sony Xperia 5 II: premiera kompaktowego flagowca z 5G

Sony udowadnia, że gra w pierwszej lidze.





Mniejszy nie znaczy mały

Topowa specyfikacja z jednym ale

Fotograficzny mistrz?

Topowe wzornictwo

Jeśli męczą Was smartfony o gargantuicznych rozmiarach, a szukacie sprzętu z topową specyfikacją, który świetnie wygląda i ponoć robi doskonałe zdjęcia - Sony być może znalazło odpowiedź na Wasz potrzeby.Xperia 5 II jest malutka. Natomiast ekran o przekątnejoraz niewielka waga wynoszącasprawiają, że smartfon należy zaliczyć do tych mniejszych flagowców.Matryca OLED zapewnia świetną reprodukcję barw. | Źródło: SONYWarto zaznaczyć, że sprzęt otrzymał panelo rozdzielczości 1080 x 2520 pikseli, czylii proporcjach 21:9 ze wsparciem dla. Dobrą wiadomością jest odświeżanie obrazu na poziomiez reakcją na dotyk wynoszącą. W każdym razie gracze nie powinni narzekać na słabą responsywność.Xperia 5 II została wyposażona w procesorpamięci dla danych. Jest też modemoraz dwuzakresowy modułXperia 5 II na każdą kieszeń? | Źródło: SONYW porównaniu do Xperii 5 wzrosła także pojemność akumulatora, która obecnie wynosi- mimo wszystko tej kwestii mogło być delikatnie lepiej. Brakuje także bezprzewodowego ładowania. Zadowoleni za to będą miłośnicy przewodowych słuchawek, ponieważ Xperia została wyposażona w gniazdoPoczekajmy do pierwszych testów. Natomiast na papierze specyfikacja aparatów prezentuje się lepiej niż tylko dobrze. O fotograficznym zacięciu może świadczyć teżoraz obecność aplikacji Cinema Pro, która pozwala na zaawansowaną (jak na smartfony) regulację parametrów obrazu.SONY z chęcią nawiązuje do swojego fotograficznego dorobku | Źródło: SONYPod względem specyfikacji technicznej dostajemy tutaj układ znany z Xperii 1 II, czyli z tyłu umieszczono moduł z trzema obiektywami, każdy o rozdzielczości. Są to kolejno: główny (24 mm, f/1.7, OIS, Dual PDAF, matryca 1/1,7”), szerokokątny (16 mm, f/2.2, Dual PDAF, matryca 1/2,6”) oraz tele 3x (70 mm, f/2.4, OIS, PDAF, matryca 1/3,4”). Z kolei aparat do selfie to 8-megapikselowe “oczko”.Optyka firmy Zeiss zwykle jest zapowiedzią świetnych efektów | Źródło: SONYProducent chwali się także obecnością m.in. systemudo portretowania ludzi i zwierząt czy trybu do zdjęć seryjnych z szybkością. Xperia 5 II pozwala także nagrywać filmy ww rozdzielczościz płynnością obrazu- a to już robi wrażenie.Moim zdaniem smartfon należy do jednych z najładniejszych na rynku. Obudowa oczywiście została wykonana ze szkła. Uzupełnieniem jest elegancka aluminiowa ramka. Zgodnie z obietnicami producenta kompaktowa konstrukcja o wymiarachi wadze, spełnia normyoraz, które potwierdzają pyłoodoporność oraz wodoszczelność.