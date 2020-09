Amazfit GTS 2 już niedługo. Grafika zdradza spore zmiany

Będzie jak Apple Watch 6.

Amazfit GTS to smartwatch, którego używam na co dzień. Jak na swoją cenę oferuje sporo funkcji, bardzo dobrą jakość wykonania i nienaganny wygląd. To bardzo udana konstrukcja, jednak jest jeszcze pole do popisu.



Amazfit GTS 2 z ulepszonym czujnikiem biometrycznym

Nowy smartwatch Xiaomi pojawił się na oficjalnym profilu Amazfit, która produkuje m.in. paski Mi Band. Grafika sugeruje spore zmiany jeśli chodzi o mierzenie parametrów krwi.





Oficjalna grafika zapowiadająca Amazfita GTS-a / Foto: Weibo

Amazfit GTS 2 ma zostać wyposażony w funkcję, podobnie jak nowy Apple Watch 6 Widzimy też, że Amazft GTS 2 będzie miał nieco inną konstrukcję. W pierwszej wersji przycisk został umieszczony na płaskim boku. W moim przypadku kończyło się to często przypadkowym wciskaniem go przy zgięciu dłoni w nadgarstku.W Amazficie GTS 2 ma być otoczony dodatkowym wyprofilowaniem obudowy. Dzięki temu trudniej będzie go przypadkowo aktywować. Wydaje mi się, że może być obracany, podobnie jak w smartwatchach Apple'a. To tłumaczyłoby przecieki o inteligentnej koronce.Amazfit GTS 2 ma poza tym zostać wyposażony w ekran AMOLED, NFC i obsługę asystentów głosowych: XiaoAI i Alexa. Xiaomi Mi Band 5 dalej nie obsługuje płatności zbliżeniowych, więc raczej nie ma co liczyć na nie w nadchodzącym GTS-ie 2.Amazfit GTS 2 ma zadebiutować 22 września 2020 roku.