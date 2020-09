Polski GOODRAM z nowymi pamięciami do laptopów. Będzie hit?

Propozycja warta uwagi.





Polski producent GOODRAM, próbując mocniej zaznaczyć swoją obecność na rynku pamięci, wprowadza dwa nowe modele. Pierwszym zainteresowani będą gracze, drugi to raczej propozycja dla codziennych użytkowników laptopów.Gamingowy model powstał pod marką IRDM by GOODRAM i dostępny jest w wariantach. Układ pracujący z częstotliwościązapewnia niewielkie opóźnienia na poziomieoraz napięcie wynoszące. Dodatkowo otrzymujemy radiator, który zapewni optymalną temperaturę.Gamingowy model otrzymał designerski radiator. | Źródło: GOODRAMDrugi premierowy model przeznaczony jest bardziej do zadań związanych z pracą biurową. W tym przypadku postawiono na niskonapięciowy moduł, który również dostępny jest w dwóch pojemnościach:. Co więcej, układy zapewniają częstotliwośćoraz opóźnienia na poziomieObecnie dostępne są dwie pojemności 8 i 16 GB. Wkrótce do oferty dołączy wariant 32 GB. | Źródło: GOODRAMTo jednak nie wszystko. Producent zapewnia, że w najbliższych tygodniach wprowadzi na rynek nowe pamięci o pojemności, a gamingowe układy IRDM by GOODRAM będą mogły się pochwalić jeszcze większymi częstotliwościami. Czy to wystarczy, żeby zawalczyć o rynek? Wszystko zależy od ceny, której jeszcze nie znamy.Źródło: GOODRAM