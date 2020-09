PlayStation 5 jednak bez problemów produkcyjnych? Sony dementuje plotki

Wyjaśnienie kontrowersji.

Wczoraj mieliśmy do czynienia z wydarzeniem PlayStation 5 Showcase. Zaprezentowano podczas niego nie tylko gry, które zadebiutują na nowej konsoli od Sony, ale też cenę oraz datę premiery urządzenia. Sony odwołało się przy okazji do doniesień, które ogłosił niedawno serwis Bloomberg.Redakcja portalu niejednokrotnie informowała bowiem o zmianach dotyczących liczby egzemplarzy PlayStation 5 wyprodukowanych do marca 2021 roku. Ostatnio zamieszczona wieść o problemach produkcyjnych wywołała niemałe zamieszanie wśród użytkowników. Część z nich zaczęła obawiać się, że nie będzie miała możliwości zakupu konsoli w dniu premiery.

Chociaż zazwyczaj nie ujawniamy szczegółów związanych z produkcją, to chcielibyśmy powiedzieć, że informacje przedstawione przez Bloomberg są fałszywe. Od momentu rozpoczęcia masowej produkcji nie zmieniliśmy naszych założeń, co do liczby stworzonych PlayStation 5.

Co na to producent? Jasno stwierdził, że… to nieprawda. Jak stwierdzono w oświadczeniu dla GamesIndustry.biz Ta wypowiedź z pewnością uspokoiła niemałe grono graczy. Możemy więc mieć nadzieję na to, że każdy zainteresowany zdąży zakupić PlayStation 5 . Premiera bowiem już za około dwa miesiące.Jak dowiedzieliśmy się wczoraj – debiut konsoli nastąpi 19 listopada. Warto przypomnieć, że Xbox Series X|S zadebiutują ponad tydzień wcześniej, bo 10 listopada. Czy ta różnica będzie miała jakieś znaczenie? Zobaczymy.Źródło: GamesIndustry / Foto. Sony