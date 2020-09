Oculus Quest 2 zaprezentowany. Następca „taniego” zestawu VR robi wrażenie

Poznaliśmy szczegóły.

Na początku, lecz z czasem pojawi się aktualizacja rozszerzająca ten parametr do 90Hz. Co ciekawe, Oculus Quest 2 pojawi się na rynku w kolorze białym i będzie mniejszy oraz lżejszy od poprzednika. Nowa wersja charakteryzować się będzie dopracowanym uchwytem, który jeszcze lepiej ma przystosowywać się do rozmiaru i kształtu głowy użytkownika.Podobnie ma się sprawa z regulacją obiektywów – dowolność w ich ustawianiu została rozszerzona do trzech odległości (58, 63 oraz 68 mm). Kontrolery z kolei jeszcze dokładniej wykryją ruchy gracza i szybciej zareagują na wykonaną czynność.Jeśli jesteście zainteresowani przedpremierową oceną Oculus Quest 2, to warto zerknąć na poniższą recenzję:Co z ceną? W Polsce zestaw Oculus Quest 2 został wyceniony na. Premiera urządzenia odbędzie się 13 października, lecz już teraz można składać zamówienia przedpremierowe . Warto mieć na uwadze, że do skorzystania z gogli niezbędne będzie zalogowanie się do konta Facebook, a nie tak jak wcześniej – do konta Oculus.Źródło i foto: Oculus