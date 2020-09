PlayStation 5 - oficjalna cena i data premiery

Cena i data premiery PlayStation 5 ujawnione.

Przedsprzedaż PlayStation 5 ruszy już XX MIESIĄC. Konsole trafią do regularnej sprzedaży XX MIESIĄC. Niestety, wszystko wskazuje na to, że Sony stworzy mniej PS5 niż zakładano Zapis z dzisiejszego wydarzenia oraz wszystkie zaprezentowane dziś zwiastuny najważniejszych gier zmierzających na PlayStation 5 obejrzycie poniżej. Wygląd PlayStation 5 został ujawniony 11 czerwca tego roku. Do sprzedaży trafi wariant z napędem na płyty i tańszy, pozbawiony tego elementu. Złośliwi mówią, że PlayStation 5 wygląda jak router. Naszym zdaniem prezentuje się fenomenalnie.

PlayStation 5 specyfikacja

PlayStation 5 kompatybilność wsteczna

Przy okazji zaprezentowano wtedy nowy kontrolerJapońska firma zapowiedziała, że kontroler DualSense sprawi, że gracz jeszcze bardziej wsiąknie w wirtualne światy prezentowane w grach. Ma w tym pomóc między innymi nowa technologia haptycznego sprzężenia zwrotnego. W kontrolerze zagoszczą także adaptacyjne przełączniki w triggerach L2 i R2, które w zależności od napotkanej sytuacji wymagać mogą odmiennej siły nacisku. Wygląda na to, że pad DualSense może być najbardziej zaawansowanym gamepadem na świecie. Specyfikacja PlayStation 5 została ujawniona w marcu tego roku w trakcie GDC. Urządzenie Sony będzie mniej wydajne niż Xbox Series X od Microsoftu. Jego atutem ma być nowoczesny dysk SSD PlayStation 5 korzystało będzie z 8-rdzeniowego procesora wykonanego architekturze Zen 2, o taktowaniu 3,5 GHz (zmiennym). Sprzęt korzystał będzie z układu graficznego w autorskiej architekturze RDNA 2 z 36 CU i taktowaniem 2230 MHz. Na dokładkę sprzęt otrzyma 16 GB pamięci RAM GDDR6 o przepustowości 448 GB/s. Moc obliczeniowa konsoli szacowana jest na 10,28 TFLOPS. Przypominam, że Xbox Series X dysponował będzie wydajnością na poziomie 12 TFLOPS i 52 CU.Na PlayStation 5 można będzie uruchomić gry z PlayStation 4, ale na start będzie to zaledwie 100 "najlepszych tytułów", w które użytkownicy grają obecnie najczęściej. Kompatybilność wsteczna PS5 z konsolami wcześniejszych generacji jest wykluczona. Potwierdził to ostatecznie jeden z publikowanych niedawno komunikatów Ubisoftu.Dla porównania, Xbox Series X będzie gwarantował dostęp do gier nie tylko z Xbox One, ale także Xbox 360, a nawet pierwszej konsoli Xbox.Źródło: Sony