Nowe wieści o Redmi K40 Pro. Xiaomi skupi się na szybkości i aparacie

Ma mieć szybszy procesor i lepszy aparat.





Redmi K40 Pro na horyzoncie

Na zdjęciu Redmi K30 Pro. / Foto: Xiaomi





Redmi K30 Pro (globalnie POCO F2 Pro) jest bardzo udanym smartfonem Xiaomi - tani, z flagowym procesorem Snapdragon 865 i nieskazitelnym ekranem AMOLED. Telefon pojawił się w marcu 2020 roku, zaledwie kilka miesięcy temu. Chińczycy jednak pracują nad nowym modelem, o czym świadczą najnowsze plotki.Według informacji leakstera Digital Chat Staton Redmi K40 Pro zostanie wyposażony w nadchodzący procesor Snapdragon 875 wykonany w procesie technologicznym 5 nm . Reszta plotki jest bardzo ogólna - możemy liczyć na akumulator o sporej pojemności, duży ekran i szybkie ładowanie. W zasadzie to ten opis pasuje do większości smartfonów...Ciekawostką jest jednak kwestia aparatu. Według źródła Xiaomi wyposaży Redmi K40 Pro w aparat o sporej matrycy. Redmi K20 Pro otrzymał sensor 48 MP a K30 Pro większy 64 MP. Prognozuję, że producent tym razem zdecyduje się na matrycę 108 MP. Obecnie są to największe sensory montowane w smartfonach. Wszystko by się więc zgadzało.