Samsung przejmuje produkcję nowego Snapdragona 875

Układ trafi do przyszłorocznych flagowców.

Qualcomm Snapdragon 875: co już wiemy?

Za produkcję kilku ostatnich generacji flagowych procesorów odpowiadała tajwańska firma. Od teraz ma się to zmienić i najnowszegodostarczy nam. Koreańczycy mają też zarobić na tym pokaźną sumę.Na premierę nowego Snapdragona o oznaczeniu SM8350 przyjdzie nam poczekać prawdopodobnie do grudnia. Natomiast już teraz wiemy, że układ zostanie wyprodukowany wprocesie litograficznym, a nie jak obecny model 865 - 7 nm. Otrzyma także Snapdragona X60, czyli modem 5G.Proces litograficzny 5 nm obiecuje wydajność i jeszcze mniejsze rozmiary | Źródło: QualcommDo jakich smartfonów trafi nowy procesor? Na pewno na pokładzie będzie go miała przyszłoroczna seria S30 od Samsunga, ale także najwyższe modele Xiaomi i Oppo, które również zwykle wychodzą z podzespołami od firmy Qualcomm.Warto przypomnieć, że nie będzie to pierwszy raz, kiedy Qualcomm zleca produkcję swoich procesorów Samsungowi. Koreańczycy w 2016 roku dostarczali już. Nigdy wcześniej jednak nie otrzymali wyłączności na flagowce, za co mają otrzymać też ogromne pieniądze. Jeżeli plotki się potwierdzą, Qualcomm może wyłożyć nawet, czyli 3,75 mld złotych.Źródło: Android Authority Foto: Qualcomm