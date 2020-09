Masz sprzęt Apple? iOS 14 i nie tylko już na Ciebie czekają

Aktualizacja iOS 14 i wiele innych.





iOS 14 - które smartfony?

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE

iPhone SE 2020

iOS 14 - co nowego?

Premiera iOS 14 odbyła się jeszcze w czerwcu tego roku, ale dopiero przy okazji wczorajszego eventu, na którym pokazano m.in. Apple Watch Series 6 i Apple Watch SE , firma Apple ogłosiła, że aktualizacja do najnowszej wersji systemu dla smartfonów iPhone rusza już dziś. Gigant z Cupertino równolegle udostępnia systemy iPadOS 14 dla tabletów, watchOS 7 dla zegarków i tvOS 14 dla cyfrowego odtwarzacza multimedialnego Apple TV. Aktualizacja macOS nastąpi w październiku bieżącego roku.Które smartfony dostaną iOS 14? Lista jest całkiem pokaźna, a firma Apple aktualizuje nawet 5-letnie urządzenia. Dość powiedzieć, że na poprawki mogą liczyć także posiadacze telefonów iPhone 6S i iPhone 6S Plus! Najnowszą wersję OSu otrzymają:Proces aktualizacji ruszył już teraz, więc... dajcie znać, czy możecie już ją pobrać.iOS 14 odmieni i uprości wykonywanie najczęstszych zadań, a na iPhone'ach w końcu pojawią się widgety. Interesującym novum jest też funkcja obrazu w obrazie (picture in picture), a także możliwość korzystania ze smartfonu iPhone w roli... kluczyka samochodowego.