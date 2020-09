Słuchawki SteelSeries Arctis 9. Gamingowa bezprzewodowość na dwa sposoby

Na prawo widać dedykowany nadajnik z białym podświetleniem / foto. StelSeries

Nowe słuchawki są kompatybilne z PC, PS4, a w przyszłości także PS5. Przynajmniej jeśli chodzi o jak to ujmuje producent „bezstratną bezprzewodową technologię SteelSeries 2,4 GHz o ultraniskim opóźnieniu.” Jeszcze większy wachlarz urządzeń można spiąć dzięki Bluetooth. Co ciekawe, obu interfejsów można używać za jednym razem. "Słuchawki Arctis 9 umożliwiają jednoczesne połączenie z urządzeniami mobilnymi przez Bluetooth (rozmowy telefoniczne, muzyka, czat głosowy) podczas słuchania audio z gry poprzez 2,4GHz."Załączony mikrofon ClearCast ma dwukierunkową konstrukcję z redukcją szumów i jest certyfikowany przez Discord. Z rozmowami wiąże się też jedna bardzo wygodna kwestia. Dzięki ChatMix można dostosować poziom głośności dźwięków z gry i czatu głosowego bez wchodzenia w opcje, od razu z poziomu przycisków na obudowie słuchawek SteelSeries Arctis 9.Wrażenia z gier czy innych treści audio powinien poprawić dźwięk przestrzenny DTS Headphone:X v2.0. Firma dba też o wytrzymałość i wygodę sprzętu. Dostajemy metalowy pałąk z miękką opaską i poduszki z materiału Airweave. Na jednym ładowaniu słuchawki StelSeries mogą pracować nawet do 20 godzin. Są już dostępne w sprzedaży. Ich sugerowana cena, za którą można je kupić na stronie producenta wynosi 889,99 złotych.