Apple Watch Series 6 i Apple Watch SE oficjalnie. Co nowego?

Nowy sprzęt od Apple zaprezentowany.

Apple Watch 6 będzie dostępny w nowych wariantach kolorystycznych / Foto: Apple

Widok na nowy czujnik Apple Watcha 6 / Foto: Apple

Apple Watch 6 napędzany jest procesoem Apple S6, który bazuje na czipie Apple A13. Producent biecuje 20 procent większą wydajność w porównaniu z poprzednikiem. Firma wspomina też o funkcji Always On Display, która jest znacznie jasniejsza w nowym modelu.Apple Watch 6 to także sporo nowych, zaawansowanych tarcz. Marka dała ponadto deweloperom narzędzia do tworzenia własnych, specjalistycznych motywów, np. dla fotografów czy biznesmenów biegających od spotkania do spotkania.Ważną nowością jest nowy pasek, który został ochrzczony imieniem Solo Loop. Jest pozbawiony wszelkich klamer, zapięć i otworów. Możliwe było to dzięki zastosowaniu specjalnego, rozciągliwego silikonu (odpornego oczywiście na działanie wody i potu). Oprócz tego pojawiła się też podobna wersja przypominająca tkaninę oraz nowe opcje skórzanych pasków - z wypustkami i podwójnym rzemykiem. Pojawiły się też nowe kolory zegarków, m.in. czerwony - po raz pierwszy w serii.Jeszcze ważniejszą kwestią jest jednak Family Setup. Rozwiązanie to umożliwia połączenie kilku smartwatchy z jednym iPhonem. Funkcja jest skrojona z myślą o rodzicach, którzy chcą trzymać pieczę nad swoimi dziećmi. Rodzic ma m.in możliwość sprawdzania lokalizacji podopiecznego czy definiowania, z kim może się kontaktować.