Najtańszy smartfon z 5G już w Polsce. Poznajcie Realme X50 5G

Ciekawy smartfon w świetnej cenie.





Realme X50 5G - cena

Od dłuższego już czasu sprawdzamy dla Was możliwości smartfonu Realme X50 5G, którego recenzja już jutro ukaże się na łamach naszego serwisu. Dlaczego o tym informujemy? Bo firma Realme właśnie oficjalnie ogłosiła jego polską premierę. To ważna informacja dla wszystkich osób pragnących przetestować jakość pracy sieci 5G w swojej okolicy. Realme X50 5G to najtańszy smartfon obsługujący 5G w Polsce.Do tej pory najtańszym smartfonem obsługującym polskie sieci 5G był Xiaomi Mi 10 Lite 5G, wyceniony na 1699 złotych. Moto G 5G Plus wyceniono na 1899 złotych. Realme X50 5G zadebiutuje w polskich sklepach już 17 września, a jego cena została ustalona na 1499 złotych. To świetna cena, jeśli weźmiemy pod uwagę specyfikację tego urządzenia.