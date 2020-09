Huawei Watch GT 2 Pro - pierwsze wrażenia. Ewolucja w eleganckim stylu

Zaczynamy testy.

Najnowszy zegarek Huawei Watch GT 2 Pro trafił właśnie do naszej redakcji, a na polskim rynku ruszyła przedsprzedaż. Urządzenie tym razem nie należy do najtańszych i Huawei może mieć problem z przekonaniem potencjalnych klientów. Od razu widać, że chiński gigant celuje w użytkowników ceniących sprzęt premium.Tutaj bez rewolucji. Podobnie jak poprzednie zegarki z serii Watch GT, wersja Pro oferuje okrągły wyświetlacz i dość klasyczny wygląd. Moim zdaniem to zaleta bowiem wielu użytkowników szuka właśnie urządzeń, które oferują funkcje smart zachowując jednocześnie stonowany design nawiązujący do klasycznych czasomierzy.Producent podkreśla, że Huawei Watch GT 2 Pro reprezentuje najwyższej jakości design – ekran pokryty jest szafirowym szkłem, jednym z najbardziej wytrzymałych materiałów na świecie. Wykonana z tytanu koperta zabezpiecza zegarek przed wstrząsami, a tylna część obudowy, gdzie zlokalizowano czujniki monitorujące między innymi tętno czy poziom stresu, zawiera ceramiczne elementy.Oczywiście już teraz ciężko jest mi ocenić wytrzymałość poszczególnych elementów obudowy, ale całość wygląda naprawdę solidnie. Mam nadzieję, że szafirowe szkło skutecznie będzie chroniło ekran przed zarysowaniami bowiem poprzednie zegarki Huawei, które testowałem z czasem zbierały rozmaite rysy.Huawei Watch GT 2 Pro został wyposażony w wyświetlacz AMOLED 1,39" o rozdzielczości 454x454, który automatycznie dostosowuje jasność do warunków i pory dnia. Wyświetlacz bardzo delikatnie wystaje poza kopertę, a całość otoczono czarną obwódką. Muszę pochwalić jasność panelu - ekran zapewnia bardzo dobrą widoczność nawet w mocnym słońcu.Wymiary koperty wynoszą 46,7 mm x 46,7 mm x 11,4 mm, a waga urządzenia to ok. 52 g (bez paska). Warto zauważyć, że Watch GT 2 jest nieco lżejszy (41 gramów bez paska).Pomimo zwiększonej masy nie odczuwam dyskomfortu nosząc zegarek, a dołączony do zestawu pasek wykonany z przyjemnego w dotyku silikonu oferuje tradycyjne zapięcie i wiele stopni regulacji. Huawei zadbał o standardowy rozstaw więc nic nie stoi na przeszkodzie aby wyposażyć zegarek w dowolny pasek pasujący do koperty 46 mm.

Nie ukrywam, że na tę funkcję najbardziej czekałem i jest ona absolutnym "must-have" w gadżetach nowej generacji. Huawei Watch GT 2 Pro wspiera ładowanie bezprzewodowe więc jeżeli posiadasz w domu ładowarkę Qi bez przeszkód możesz jej użyć. W zestawie otrzymujemy oczywiście niewielką "pastylkę" ładującą, która podłączona jest do źródła zasilania przez kabel USB-C.Zegarek obsługuje również funkcję bezprzewodowego ładowania zwrotnego więc można doładować go telefonem, np. Huawei P40 Pro.Podobnie jak Watch GT 2, najnowszy model wyposażony jest w procesor Kirin A1 – zaprojektowany z myślą o urządzeniach wearables. Według producenta, dzięki któremu smartwatch może pracować nawet 2 tygodnie na jednym ładowaniu. Co ciekawe, Watch GT 2 Pro wykrywa moment zdejmowania go z nadgarstka i samodzielnie przechodzi w tryb oszczędzania energii.Specyfikacja na papierze nie wygląda może oszałamiająco (32 MB RAM + 4 GB pamięci masowej), ale pamiętajmy, że zegarek korzysta z zamkniętego systemu operacyjnego i energooszczędnego procesora Kirin A1. W efekcie otrzymujemy płynnie działający interfejs, którego działanie nie budzi zastrzeżeń.Warto pamiętać, że Watch GT 2 Pro nie obsługuje aplikacji firm trzecich zatem użytkownicy zdani są na to, co przygotował Huawei. Brakuje zatem pełnej integracji z wieloma aplikacjami i możliwości odpowiadania na powiadomienia. Jest jednak nadzieja - zauważyłem, że w aplikacji Zdrowie do obsługi zegarka pojawiła się zakładka Aplikacje kierująca do AppGallery. Niestety aktualnie znalazłem tam tylko jedną apkę.Można za to odbierać połączenia telefoniczne, a nawet rozmawiać przez zegarek gdy telefon nie jest w zasięgu naszych dłoni. Jakość rozmów emitowana przez wbudowany głośnik jest zaskakująco dobra, ale sprawdziłem to w zamkniętym pomieszczeniu.Huawei Watch GT 2 Pro wyposażony jest w technologię TruSeen 4.0, która umożliwia całodobowe monitorowanie tętna, nie tylko podczas treningu, ale również sytuacji stresowych czy snu.Sprzęt obsługuje rekordowe 100 trybów sportowych – 17 z nich jest wgranych, a pozostałe 85 można dodać z poziomu zegarka. Do wyboru jest między innymi bieganie, triathlon, joga, czy fitness, a także nowe dyscypliny takie jak golf, narciarstwo czy snowboard.Smartwatch rejestruje też dystans, spalane kalorie, tętno, tempo, a także zmieniający się poziom wysiłku aerobowego i anaerobowego. Początkujący biegacze mogą skorzystać z aż dziesięciu kursów (w języku angielskim), które krok po kroku, na bazie przygotowanych planów, poprowadzą przez treningi. Watch GT 2 Pro automatycznie wykrywa też aktywności, w tym bieganie, szybki chód czy ćwiczenia na orbitreku.Jeżeli szukasz świetnie wyglądającego zegarka o klasycznym wyglądzie wykonanego z materiałów premium warto rozważyć zakup Huawei Watch GT 2 Pro. Z drugiej strony, poza wyglądem, urządzenie nie oferuje wiele ulepszeń w stosunku do dużo tańszego Watch GT 2.Huawei Watch GT 2 Pro kosztuje aż, znaczne więcej od poprzedników (Watch GT 2 aktualnie dostępny jest w cenie 899 zł). Z ostateczną oceną poczekam jednak kilka tygodni, przez ten czas będę mógł testować najnowszy smartwatch Huawei.W przedsprzedaży, która rozpocznie się 15 września i potrwa do 30 września, Huawei Watch GT 2 Pro można kupić wraz z bezprzewodowymi słuchawkami Huawei FreeBuds 3i. Najnowszy smartwatch dostępny jest w dwóch wersjach – klasycznej i sportowej.