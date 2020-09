Sony stworzy mniej PS5 niż zakładano. Wszystko przez problemy produkcyjne

Ups…





PlayStation 5 - będą problemy z dostępnością?

Źródło: Sony

Premiera konsol nowej generacji już za niecałe dwa miesiące. W ostatnim czasie co prawda więcej słychać o Xbox Series X oraz S niż o PlayStation 5, lecz jutro (16.09) sytuacja może się odwrócić. Sony zapowiedziało bowiem prezentację szczegółów urządzenia. Praktycznie pewne jest więc, że za kilkadziesiąt godzin poznamy jego cenę i datę debiutu.Na horyzoncie pojawiły się jednak nieco ciemniejsze chmury. Jak możemy wyczytać z raportu Bloomberg, Sony napotkało poważne problemy na linii produkcyjnej. Okazuje się, że część procesorów AMD nie była tak wydajna, jak podaje producent. Mówi się o osiąganiu jedynie 50% docelowej mocy. Z tego też powodu nie można było wysłać komponentów dalej, do kolejnej fazy produkcji.Sony zostało więc zmuszone do zredukowania liczby konsol PlayStation 5, które ukażą się na sklepowych półkach do końca marca 2021 roku. Początkowo zakładano wyprodukowanie 6 milionów sztuk. Potem zwiększono prognozy do 10 milionów , ale do grudnia 2020 roku. Teraz szacunki ponownie uległy zmianie.Wszystko wskazuje na to, że rok fiskalny zostanie zamknięty z „zaledwie” 11 milionami egzemplarzy. Mówimy więc o kilku milionach urządzeń, które nie trafią do sklepów. Tym samym część osób być może nie zdąży się zaopatrzyć w konsolę. Na razie jednak trudno rozpatrywać taki scenariusz. Miejmy nadzieję, że decyzja Sony nie wpłynie zbytnio na dostępność sprzętu w Polsce.Przypominamy, że premiera konsoli PlayStation 5 odbędzie się w listopadzie. Szczegóły poznamy dziś podczas wydarzenia PlayStation 5 Showcase Źródło: Bloomberg / Foto. Sony