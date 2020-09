Koniec Android TV? Oficjalna przystawka jako Chromecast with Google TV

Możliwe, że to kres tej platformy. A przynajmniej pod kątem nazewnictwa. Według ostatnich doniesień, oficjalne zaprezentowanie przystawki Google znanej dotąd jako Sabrina jest bardzo bliskie. Jednak zdziwić może nas jej określenie Google Chromecast with Google TV. Przydługa nazwa, ale w miejscu, gdzie występuje Google TV spodziewalibyśmy się najwyżej Android TV. Czy to początek rebrandingu? Zmiana nazwy miałaby być spowodowana dużymi różnicami w najnowszej edycji Android TV. Google bardziej skupiało by się w systemie na samej zawartości, a nie aplikacjach, stąd możliwy rebranding.







A co w samym wnętrzu? Wciąż opieramy się na spekulacjach, ale już w czerwcu wypłynęły informacje na temat spodziewanych podzespołów Google Sabrina (czy raczej Google Chromecast with Google TV). Możemy spodziewać się czterordzeniowego procesora Amlogic S905X2 z rdzeniami Cortex-A53 o taktowaniu do 1,8 GHz wykonanego w procesie technologicznym 12 nm. Poza tym wbudowanego GPU Mali G31 MP2 i najpewniej 2 GB RAM oraz modułu sieciowego (WiFi oraz Bluetooth) Broadcom BCM43569.



Cena Google Smart TV uderzy w Xiaomi



Bardzo ciekawie zapowiada się cena urządzenia. Istnieją dwie wersje doniesień, które mówią o 49,99 lub 59 dolarach, co w prostym przeliczeniu daje około 185 lub 220 złotych. Drożej niż Xiaomi Mi TV Stick full HD, ale mowa o obsłudze 4K czy po prostu lepszych parametrach. Xiaomi Mi Box S można mieć najtaniej już za około 220 złotych i w przypadku tej przystawki zapewne będzie zażarta walka o klienta stawiającego na 4K. Oczywiście zwykła zamiana po kursie jest zaniżona w stosunku do ewentualnej realnej ceny, ale i tak Xiaomi Mi Box S wydaje się być bezpośrednim konkurentem. Wszystkiego powinniśmy dowiedzieć się w środę 30 września podczas oficjalnego wydarzenia Google.

