Meble dla graczy w IKEA. ASUS partnerem akcji

ASUS i IKEA dla graczy.





IKEA ogłasza współpracę z firmą ASUS

Dosłownie kilka dni temu w nieco prześmiewczym tonie prezentowaliśmy Wam absolutne novum w świecie akcesoriów "gamingowych". Guma do żucia dla graczy marki Razer może śmieszyć, ale jest namacalnym dowodem na to, że miłośnicy wirtualnej rozgrywki kupią wszystko co związane z ich pasją, a korporacje ochoczo po ich pieniądze sięgną. W niecały tydzień po tym nietuzinkowym obwieszczeniu, w sieci pojawiło się kolejne.ASUS Republic of Gamers i IKEA, znane przedsiębiorstwo zajmujące się głównie produkcją i sprzedażą mebli i akcesoriów dekoracyjnych, stworzą razem zupełnie nową linię mebli dedykowanych graczom. Już teraz wiemy na pewno, że nowe produkty mają być "przystępne cenowo". Nie określono jeszcze tego, jakie dokładnie meble zobaczymy, ale bez dwóch zdań będą wśród nich zarówno krzesła, jak i biurka. Łącznie w skład kolekcji wejdzie ok. 30 produktów.Pierwsze owoce zawiązanej właśnie współpracy zobaczymy w styczniu 2021 roku, kiedy to meble trafią do sklepów IKEA w Chinach. Z czasem mają zadebiutować także w innych regionach świata. Ich ostateczny sukces będzie zapewne uzależniony nie tylko od ceny, ale także designu oraz obecności obowiązkowego w przypadków produktów gamingowych podświetlenia RGB.Wyobrażacie sobie w ogóle siedzenie przed komputerem na fotelu bez podświetlenia w 2021 roku? LOL.Źródło: ASUS, IKEA, zdj. tytułowe: jeszcze nie-gamingowe klopsiki z IKEA