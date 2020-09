Samsung Galaxy S21 może być przestarzały na starcie? W tej kwestii tak

Wszystko przez wymagania Samsunga.





Samsung Galaxy S21 z tradycyjną przednią kamerką





Producenci we flagowych smartfonach z reguły implementują najnowsze technologie i podzespoły. Z tego co napisał Ice Universe na Twitterze wynika, że Samsung Galaxy S21 może dalej iść w ekran z otworem pośrodku.



ZTE Axon 20 5G (na zdjęciu) to pierwszy smartfon z aparatem ukrytym pd ekranem / Foto: TechUtopia (YouTube)

Jeśli nie Samsung Galaxy S21, to może... Fold?

Jeden z nadchodzących trendów jeśli chodzi o smartfony dotyczy aparatów selfie. Do tej pory producenci próbowali je upychać w otworach, wcięciach i wysuwanych kamerkach - wszystko po to, aby zabierały jak najmniej powierzchni wyświetlacza.ZTE Axon 20 5G ma już aparat przedni ukryty pod wyświetlaczem i spodziewałem się, że nadchodząca "S-ka" Koreańczyków również go otrzyma. Czy tak będzie? Niekoniecznie.Samsung podobno ma wyższe wymagania jeśli chodzi o aparat ukryty pod wyświetlaczem w stosunku do innych marek. Producent prawdopodobne nie zdecyduje się na taką technologię w S21 dopóki nie będzie ona naprawdę dopracowana.Jeśli plotki okażą się prawdziwe, to Samsung Galaxy S21 pewnie zostanie wyprzedzony przez konkurencję, zwłaszcza chińską. Przykładem może być Xiaomi, które opracowało trzecią wersję omawianej technologii i planuje rozpocząć jej masową produkcję w 2021 roku. Jest jednak nadzieja dla Samsunga.