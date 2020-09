LiDAR w iPhone 12 – czym jest i do czego służy?

Objaśniamy tajniki technologii wykorzystanej przez Apple.





Choć iPhone 12 jeszcze nie został przez Apple oficjalnie zaprezentowany, nieustannie dowiadujemy się o nim co raz więcej i więcej. Ostatnio, za sprawą leakstera EverythingApplePro, poznaliśmy



LiDAR a radar

Jak już pewnie zauważyliście, nazwa „LiDAR” brzmi bardzo podobnie do nazwy „radar”. Nie bez powodu. Pierwsza jest skrótem wyrażenia „Light Detection And Ranging”, a druga wyrażenia „Radio Detection And Ranging”. Systemy te działają z resztą na podobnej zasadzie. Obydwa wykorzystują promieniowanie w celu mapowania otoczenia, z tym że w przypadku radaru mowa o promieniowaniu radiowym, a w przypadku LiDARu o promieniowaniu optycznym - świetle.



Radar, w celu zobrazowania otoczenia, wysyła z nadajnika fala radiowe, które następnie odbijają się od obiektów w jego zasięgu i do niego wracają, pozwalając na określenie jak i dokąd te obiekty się przemieszczają. LiDAR zamiast fal radiowych wysyła krótkie impulsy świetlne (laserowe) o konkretnej długości fali i w określonym kierunku. Impulsy te ulegają po drodze rozproszeniu, które jest obserwowane z pomocą teleskopu znajdującego się w tym samym urządzeniu, a następnie rejestrowane z pomocą czułego detektora badającego natężenie zaobserwowanego rozproszonego światła.







To, co system LiDAR wyróżnia na tle radaru to przede wszystkim jego dokładność. Wysokiej klasy czujniki LiDAR potrafią zidentyfikować szczegóły obiektów oddalonych o 100 metrów z dokładnością do kilku centrymetrów. Na przykład, LiDAR firmy Waymo potrafi nie tylko wykryć pieszych, ale określić w którym kierunku są zwróceni.



LiDAR - do czego służy?

Do czego wykorzystywany jest system LiDAR? Być może słyszeliście już, że używa się go chociażby w autonomicznych pojazdach, które muszą wiedzieć co dzieje się wokół nich w każdym ułamku sekundy, aby nikogo nie zabić na drodze. Jego zastosowania wykraczają jednak dużo dalej. LiDARy są też montowane na samolotach w celu mapowania topograficznych cech powierzchni Ziemi (także den oceanów). W meteorologii wykorzystuje się je chociażby do badania składników i rozkładu przestrzennego chmur, wyznaczania przejrzystości i gęstości powietrza, badania koncentracji zanieczyszczeń w atmosferze i detekcji ich składu czy też wykrywania obszarów o odmiennej temperaturze. W archeologii służy on zaś do bezinwazyjnego wyszukiwania i weryfikacji stanowisk oraz obiektów archeologicznych.



