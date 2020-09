Nvidia kupuje ARM. Jaki ma w tym interes, żeby wyłożyć aż 40 miliardów dolarów?

Imponująca transakcja.





ARM, czyli potęga projektów

Potwierdziła się informacja, o której mówiło się w kuluarach od dłuższego czasu - Nvidia już oficjalnie ogłosiła zakup brytyjskiej firmy ARM od japońskiego SoftBanku za ogromną, nawet jak na standardy firm technologicznych, kwotęczyli około 150 miliardów złotych. Od razu nasuwa się pytanie: po co Nvidii ARM?W gwoli przypomnienia: ARM jest to firm znana głównie z tego, ze projektuje mobilne procesory o tej samej nazwie. Robi to jednak na tyle skutecznie, że obecniewyposażony jest w układ o architekturze ARM. Dlaczego? Bo są niskonapięciowe i przy okazji zapewniają doskonałą wydajność.Dzięki temu udało im się stworzyć całkiem pokaźną pulę klientów. Obok samej Nvidii z usług ARM korzystają m.in.. Warto zaznaczyć, że ta ostatnia firma, rezygnując z CPU Intela, przenosi się na procesory własnej produkcji, które zostaną wykonane zgodnie z rzeczoną architekturą ARM.