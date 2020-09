Premiera iPhone 12? Zdjęcia iPhone 12 Pro zobaczysz już teraz

Nowy smartfon Apple w niebieskim kolorze.





Data premiery iPhone 12

Cena iPhone 12

Zdjęcie dowodzi tego, co od wielu miesięcy wiemy już chyba wszyscy. Nowa seria smartfonów Apple przypominać będzie do złudzenia najładniejszego zdaniem wielu iPhone 5. Na tylnym panelu obudowy widnieje potrójny aparat, w sąsiedztwie którego znajduje się sensor LiDAR. Do czego służy LiDAR i czym tak naprawdę jest ten moduł? Wyjaśnimy to w artykule, który właśnie pisze dla Was Ania.Wbrew wcześniejszym spekulacjom firma Apple nie zaprezentuje nowych iPhone'ów 15 września. Premiera iPhone 12 to wydarzenie planowane dopiero na październik bieżącego roku.Nowy iPhone 12 kosztował będzie mniej niż wiele chińskich flagowców. Ceny iPhone 12 wystartują z poziomu 649 dolarów, czyli ok. 2400 złotych. Co ciekawe, nawet najtańszy iPhone wyposażony zostanie w ekran OLED. Droższe modele otrzymają panele o częstotliwości odświeżania obrazu na poziomie 120 Hz.Źródło: Weibo