Najlepsze komputery wszech czasów. Ranking podzielił internautów

Zgadniesz pierwszą trójkę?





Najlepsze komputery w historii według The Guardian

20. Dragon 32 (1982)

19. Atari ST (1985)

18. Acorn Electron (1983)

17. Sinclair ZX81 (1981)



Sinclair ZX81. | Źródło: DaRy, Wikimedia Commons ( Sinclair ZX81. | Źródło: DaRy, Wikimedia Commons ( CC BY-SA 3.0

16. Texas Instruments TI-99/4A (1981)

15. Altair 8800 (1975)

14. Amstrad CPC 464 (1984)

13. Sharp X68000 (1987)

12. Apple Macintosh (1984-)

11. MSX (1983)

10. Tandy TRS-80 (1977)

9. Commodore Vic-20 (1981)

8. NEC PC-88 (1981)

7. Atari 800 (1979)



Atari 800. | Źródło: Wikipedia, zdj. z domeny publicznej Atari 800. | Źródło: Wikipedia, zdj. z domeny publicznej

6. BBC Micro (1981)

5. Apple II (1977)

4. ZX Spectrum 48K (1982)

3. Commodore 64 (1982)



Commodore 64. | Źródło: Wikipedia, Bill Bertram ( Commodore 64. | Źródło: Wikipedia, Bill Bertram ( CC BY-SA 2.5

2. Commodore Amiga (1985)

1. IBM PC (1981)

Ranking najlepszych komputerów wszechczasów opublikowany przez brytyjskiego Guardiana budzi spore emocje w Internecie. Który komputer był najlepszy? Nie wydaje mi się, aby na takie pytanie dało się odpowiedzieć w jednoznaczny sposób. Redaktorzy popularnego dziennika rodem z Wielkiej Brytanii uznali, że jest inaczej, co daje internautom szerokie pole do dyskusji na temat poczynionych przez nich wyborów.Dla wielu internautów umieszczenie pierwszego komputera domowego z kolorowych graficznym interfejsem użytkownika było rzeczą oburzającą. Sprzęt wyposażony w 16-bitowy procesor Motorola 68000 i 512 KB pamięci RAM wydawał się wyprzedzać swoje czasy, ale... błyskawicznie został zdetronizowany. Przez jaki sprzęt? A Commodore Amiga coś Wam mówi?Lata 80' XX wieku było okresem, w którym na rynku dominował sprzęt marki IBM, a propozycje Apple były co najwyżej ciekawostkami. Macintosh 128K był komputerem osobistym z graficznym interfejsem użytkownika z... monochromatycznym ekranem. Reklamowano go tak:Pierwszy komputer na świecie, który mógł wyświetlać kolorową grafikę. Z uwagi na swoją otwartą architekturę nadawał się doskonale do ulepszeń, personalizacji i zaadaptowanie go w pracy. Mocną stroną była stojąca za nim baza oprogramowania.Następca modelu VIC-20 ze względu na wysoką cenę przegrywał rywalizację z konkurencyjnym ZX Spectrum. 595 dolarów za sprzęt, którego produkcja kosztowała 135 dolarów? To nie mogło się udać - a przynajmniej nie w tamtych czasach. Po obniżeniu ceny oraz uruchomieniu kampanii reklamującej C64 jako doskonały sprzęt do gier, popularność komputera eksplodowała. To jeden z niewielu komputerów na tej liście, które w swoich domach mieli Polacy.IBM 5150 i IBM 5160 były protoplastami platformy komputerów osobistych, które znacie pod nazwą IBM PC. IBM 5150 jako pierwszy zdolny był generować jednokanałowo dźwięk za pomocą PC speakera, generując programowo falę prostokątną. Otwarta architektura i MS-DOS pozwoliły wielu producentom budować jego tańsze klony i ustanowić nowy standard technologiczny. To właśnie IBM PC zawdzięczacie to, że możecie dziś korzystać ze swoich blaszaków!Jak sami widzicie, w rankingu nie brakuje propozycji kierowanych na rynek brytyjski, których próżno było szukać kilka dekad temu w Polsce. Ilu z wyżej wymienionych sprzętów nie znacie? Czy uważacie, że któreś z urządzeń nie zasłużyło na swoją pozycję?Gdybyście to Wy mieli stworzyć swój osobisty, znacznie krótszy ranking komputerów, które użytkowaliście i które zapadły Wam w pamięć, jakie urządzenia byście w nim umieścili? W moim z pewnością znalazłoby się miejsce dla któregoś przedstawiciela rodziny ZX Spectrum i Commodore 64. Wstyd się przyznać, ale w moim domu nigdy nie zagościła żadna Amiga.Źródło: The Guardian